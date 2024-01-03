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Сегодня, 15:21

Кирьос: «Смена мячей каждую неделю добралась до запястья Джоковича»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о проблеме теннисных мячей после поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале Объединенного кубка.

«Смена мячей каждую неделю наконец-то добралась до запястья Новака. ATP действительно нужно что-то делать с этим. Игроки постоянно страдают», — написал Кирьос в своих соцсетях.

В четвертьфинале Объединенного кубка Джокович уступил Алексу Де Минауру из Австралии (4:6, 4:6). Во время первого сета сербский теннисист вызывал физиотерапевта, которому пожаловался на боли в запястье.

Ранее Джокович уже отмечал, что использование в туре разных мячей повышает травмоопасность.

Теннис
Ник Кирьос
Новак Джокович
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