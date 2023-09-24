Корда сыграет с Хачановым в полуфинале турнира в Чжухае

Сегодня, 12:59
Американский теннисист Себастьян Корда обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Чжухае (Китай) — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 13 минут.
Корда сделал 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Этчеверри 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале Корда сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Корда (США, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 5) — 6:1, 6:2