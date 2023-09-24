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Сегодня, 12:59

Корда сыграет с Хачановым в полуфинале турнира в Чжухае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский теннисист Себастьян Корда обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Чжухае (Китай) — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Корда сделал 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Этчеверри 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Корда сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Корда (США, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 5) — 6:1, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
0
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