Корда сыграет с Хачановым в полуфинале турнира в Чжухае

Американский теннисист Себастьян Корда обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Чжухае (Китай) — 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 13 минут. Корда сделал 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Этчеверри 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. В полуфинале Корда сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Чжухай (Китай) Турнир ATP Zhuhai Championships Призовой фонд 981 785 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Себастьян Корда (США, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 5) — 6:1, 6:2