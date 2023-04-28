Лидер боснийских сербов извинился перед Джоковичем и его семьей за оскорбления

Лидер боснийских сербов Милорад Додик принес извинения сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и его семье.

«Мне жаль, что я это попало в эфир RTS. Я буду продолжать уважать и ценить успех единственного и неповторимого Новака Джоковича и по-прежнему уважать и ценить его семью. Мы завершим все приготовления к турниру «Srpska Open».

Я рад, что познакомился с управленческими и лидерскими качествами Джордже Джоковича (брата Новака) и остаюсь очень благодарен за то, что в этом году турнир проходил в Баня-Луке. Приношу свои извинения, если спекулятивный показ в соцсетях задел членов семьи Джоковичей.

Мне тоже было больно. Я хотел бы поблагодарить RTS за мою бессонную ночь. Я не могу поверить, что они сделали это таким гнусным способом. Как искренний поклонник Новака Джоковича и как теннисиста, и как человека, я желаю ему и его семье всяческих успехов, как и успехов во всем Срджану (отцу Новака) и Джордже», — приводит Tennis Up to Date слова Додика.

Додик во время выступления на телевидении назвал Новака Джоковича и его семью цыганами, так как думал, что уже не в эфире, но видео попало на экраны.

Джокович сыграл на турнире в Баня-Луке — город в Боснии и Герцеговине, фактическая столица Республики Сербской с 1995 года. Он дошел до четвертьфинала.