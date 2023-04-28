Рублев и Вавринка определили первого подающего в игре «Камень, ножницы, бумага»

Россиянин Андрей Рублев и швейцарец Стэн Вавринка определили теннисиста, который будет подавать первым в матче, с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

Изначально спортсмены и представитель дирекции турнира пытались определить автора первой подачи с помощью виртуального подброса монетки, но этого сделать не удалось из-за возникшего недопонимания. После чего Рублев предложил в качестве альтернативы игру «Камень, ножницы, бумага».

В мини-игре сильнее оказался оппонент россиянина и подавал первым.