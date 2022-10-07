Малафеев считает Медведева лучшим российским спортсменом 2022 года

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о главном спортсмене 2022 года.

«Мне кажется, что в лыжах еще во времена СССР у нас были достаточно высокие результаты, может, не настолько заметные в последние годы, но все равно. Шахматы — тоже вид спорта, где наши гроссмейстеры показывали себя в прошлом. Хоккей — также российский спорт, у нас много игроков, которые играют на высоком уровне. Качество хоккея в России достаточно высокое, хотя тоже в последнее время по разным причинам тоже не так много высоких международных результатов. Поэтому, с учетом сопротивления, уровня соперников и того, что теннис — все же не совсем русский вид спорта, Даниил Медведев для меня будет на первом месте», — приводит слова Малафеева «Спорт День за Днем».

Медведев в 2022 году стал первой ракеткой мира и возглавлял рейтинг 12 недель. На его счету победа на турнире в Лос-Кабосе, а также поражение в финале Australian Open от Рафаэля Надаля.