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Сегодня, 22:34

Маррей объяснил, почему не планирует устраивать прощальный тур перед окончанием спортивной карьеры

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос о возможности организовать прощальный тур перед завершением карьеры.

«Не знаю. Если честно, я, наверное, не стал бы это делать. Когда ты Роджер Федерер, Рафа Надаль, Серена Уильямс или кто-то подобный, все хотят увидеть тебя в последний раз. Вероятно, со мной не совсем такая ситуация. Поэтому, если я завтра объявлю о своем прощальном туре, не уверен, что это многим будет интересно. Разве что в Великобритании», — приводит ВВС слова теннисиста.

36-летний Маррей является победителем 3 турниров «Большого шлема» и 49 турниров ATP. Также британец дважды выигрывал Олимпийские игры в мужском одиночном разряде. На данный момент он занимает 42-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Энди Маррей
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