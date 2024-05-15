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Сегодня, 19:46

Сборная Германии со счетом 8:1 разгромила Латвию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Германия — Латвия.
Фото Global Look Press
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Сборная Германии с крупным счетом обыграла Латвию в групповом турнире чемпионата мира — 8:1.

Дубль оформил Джон-Джейсон Петерка. По одной шайбе забросили Доминик Кахун, Кай Висманн, Леонард Пфедерль, Паркер Туоми, Марк Михаелис и Нико Штурм.

За сборную Латвии отличился Маркус Комульс.

Германия (6 очков) поднялась на третье место в группе B. Латвия (7) остается второй.

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Латвия — 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Голы: Кахун — 2 (Кельбле, Тиффельс), 5:27 — 1:0. Висманн — 1 (бол., Штурм), 18:05 — 2:0. Пфедерль — 3 (Элиз, Й. Мюллер), 20:48 — 3:0. Туоми — 1 (Кастнер, Угбекиле), 22:42 — 4:0. Петерка — 1 (бол., Райхель, Висманн), 25:37 — 5:0. Михаелис — 2 (бол., Элиз, Й. Мюллер), 30:54 — 6:0. Петерка — 2 (Стаховяк, Райхель), 35:53 — 7:0. Комульс — 1 (Дзиеркалс), 39:02 — 7:1. Штурм — 1, 44:28 — 8:1.

Вратари: Грубауэр — Гудлевскис (Мерзликинс, 24:02).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (8+12+11) — 22 (9+5+8).

Судьи: Брандер, Кэмпбелл.

15 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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