Медведев и Касаткина заявились на турнир в Вашингтоне

Первые ракетки России Даниил Медведев и Дарья Касаткина вошли в число участников турнира в Вашингтоне, сообщается на сайте соревнований.

На мужских соревнованиях ATP 500 выступят, помимо Медведева: Тэйлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Ник Кирьос, Григор Димитров, Энди Маррей, Гаэль Монфис.

На женском турнире сыграют Касаткина, ей предстоит защищать трофей, а также Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Кори Гауфф, Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Элина Свитолина.

Турнир в Вашингтоне пройдет с 29 июля по 6 августа. Он станет единственным комбинированным теннисным турниром категории ATP/WTA 500 в мире.