Медведев о третьем титуле подряд: «Это невероятно. Начало года было неудачным, но сейчас я уверен в себе»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2).

«Это невероятно. Начало года было не лучшим в плане тенниса. Когда ты не побеждаешь в турнирах, ты начинаешь сомневаться в своих силах. Но сейчас я чувствую себя лучше. Доволен последними тремя неделями, теперь жду следующих турниров.

Сейчас моя уверенность в себе на хорошем уровне. Иногда ты думаешь, что делаешь все правильно, но проигрываешь. А иногда бывает, что делаешь неправильные вещи, но побеждаешь. Ты стараешься идти дальше, продолжать, прибавлять. Много раз на этом турнире мячи после моих ударов приземлялись не совсем там, где я ожидал, но это придает уверенности», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев выиграл третий турнир подряд, он победил в 14 последних матчах.