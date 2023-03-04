0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:42

Медведев о третьем титуле подряд: «Это невероятно. Начало года было неудачным, но сейчас я уверен в себе»

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2).

«Это невероятно. Начало года было не лучшим в плане тенниса. Когда ты не побеждаешь в турнирах, ты начинаешь сомневаться в своих силах. Но сейчас я чувствую себя лучше. Доволен последними тремя неделями, теперь жду следующих турниров.
Сейчас моя уверенность в себе на хорошем уровне. Иногда ты думаешь, что делаешь все правильно, но проигрываешь. А иногда бывает, что делаешь неправильные вещи, но побеждаешь. Ты стараешься идти дальше, продолжать, прибавлять. Много раз на этом турнире мячи после моих ударов приземлялись не совсем там, где я ожидал, но это придает уверенности», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев выиграл третий турнир подряд, он победил в 14 последних матчах.

Теннис
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев победил Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд

Медведев после третьего титула подряд: «Это еще не все»