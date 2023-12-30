Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:20

Медведев — о Рублеве: «Мы соперники, но только на один матч»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с соотечественником Андреем Рублевым.

«С Андреем у нас прекрасные отношения, и, даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Да, мы соперники, но это только на один матч. Ничто и никто не сможет разлучить нас: мы очень близки, у нас много общих интересов. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко: сплошные перелеты. Андрей — очень добрый и религиозный, поэтому решение сделать его крестным отцом своей дочери далось мне легко. У меня такое ощущение, что, когда ты ребенок, большую часть времени ты получаешь только положительные впечатления, и Андрей дарит своей крестнице много именно таких моментов. Наша дружба крепчает с каждым годом, мы знаем, что можем положиться друг на друга», — приводит слова Медведева Men Today.

В 2023 году 27-летний Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. 26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Джокович: «Я уверен, что Надаль тренируется с намерением выиграть турнир «Большого шлема»
Джокович рассказал, как Коби Брайант отговорил его от завершения карьеры
В мужском теннисе изменили систему начисления очков. Поможет ли это Медведеву и Рублеву?
Хенман убежден, что соперничество Алькараса с Синнером и Руне будет способствовать развитию тенниса
Тренер Рублева: «Иногда Андрей теряет рассудок»
Медведев: «Цель в новом году — попытаться стартовать, как в 2023-м, и сохранить этот уровень в течение сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Карацев в Брисбене может впервые в карьере сыграть с Надалем