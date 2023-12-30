Медведев — о Рублеве: «Мы соперники, но только на один матч»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с соотечественником Андреем Рублевым.

«С Андреем у нас прекрасные отношения, и, даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Да, мы соперники, но это только на один матч. Ничто и никто не сможет разлучить нас: мы очень близки, у нас много общих интересов. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко: сплошные перелеты. Андрей — очень добрый и религиозный, поэтому решение сделать его крестным отцом своей дочери далось мне легко. У меня такое ощущение, что, когда ты ребенок, большую часть времени ты получаешь только положительные впечатления, и Андрей дарит своей крестнице много именно таких моментов. Наша дружба крепчает с каждым годом, мы знаем, что можем положиться друг на друга», — приводит слова Медведева Men Today.

В 2023 году 27-летний Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. 26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.