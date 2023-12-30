Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Рублева во время матчей

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Андрея Рублева во время матчей.

«Эмоции Рублева на корте? Думаю, Андрей всегда собой владеет. А то, что бьет ракетки — это нормально. Макинрой бросал ракетки и был первым. Это особенность нервной системы, но это не значит, что Рублев не бьется до конца. Андрей стал стабильнее в своей агрессии, улучшил вторую подачу, а в скорости обмена ударов сегодня с ним вообще мало кто может соперничать. Остается просто раздвинуть параметры технико-тактических вариантов. Я вообще считаю, что при удачной жеребьевке Рублеву по силам в 2024 году победить на ТБШ. Андрей уже к этому готов», — приводит слова Тарпищева Sport24.

26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.