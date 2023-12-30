Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Рублева во время матчей

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Андрея Рублева во время матчей.
«Эмоции Рублева на корте? Думаю, Андрей всегда собой владеет. А то, что бьет ракетки — это нормально. Макинрой бросал ракетки и был первым. Это особенность нервной системы, но это не значит, что Рублев не бьется до конца. Андрей стал стабильнее в своей агрессии, улучшил вторую подачу, а в скорости обмена ударов сегодня с ним вообще мало кто может соперничать. Остается просто раздвинуть параметры технико-тактических вариантов. Я вообще считаю, что при удачной жеребьевке Рублеву по силам в 2024 году победить на ТБШ. Андрей уже к этому готов», — приводит слова Тарпищева Sport24.
26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.