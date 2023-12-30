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Сегодня, 18:03

Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Рублева во время матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Андрея Рублева во время матчей.

«Эмоции Рублева на корте? Думаю, Андрей всегда собой владеет. А то, что бьет ракетки — это нормально. Макинрой бросал ракетки и был первым. Это особенность нервной системы, но это не значит, что Рублев не бьется до конца. Андрей стал стабильнее в своей агрессии, улучшил вторую подачу, а в скорости обмена ударов сегодня с ним вообще мало кто может соперничать. Остается просто раздвинуть параметры технико-тактических вариантов. Я вообще считаю, что при удачной жеребьевке Рублеву по силам в 2024 году победить на ТБШ. Андрей уже к этому готов», — приводит слова Тарпищева Sport24.

26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-608777-tarpishchev-to-chto-rublev-byet-raketki-na-korte-eto-normalno-makinroy-brosal-raketki-i-byl-pervym
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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