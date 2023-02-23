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Сегодня, 21:05

Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 27-летнего россиянина 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 8. У 94-й ракетки мира 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:2, 4:6, 7:5

Даниил Медведев
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