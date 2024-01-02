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Сегодня, 14:59

Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в ATP

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в одиночном разряде ATP, сообщает OptaAce.

2 января Надаль выиграл у Доминика Тима (7:5, 6:1) в первом круге турнира в Брисбене и обошел по количеству побед в ATP чешского теннисиста Ивана Лендла. На счету испанца 1069 выигранных матчей в туре.

Топ-5 теннисистов по количеству побед в одиночном разряде в ATP:

1. Джимми Коннорс (США) — 1274 победы

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 1251

3. Новак Джокович (Сербия) — 1089

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 1069

5. Иван Лендл (Чехия) — 1068.

37-летний Надаль выступает в ATP с 2002 года. За карьеру теннисист одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (2-е место в истории).

Теннис
Джимми Коннорс
Иван Лендл
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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