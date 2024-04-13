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Сегодня, 20:02

Джокович проиграл Рууду в полуфинале «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
Каспер Рууд.
Фото AFP
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Серб Новак Джокович проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 6:1, 4:6.

Матч длился 2 часа 18 минут. Рууд за игру сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У Джоковича — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнта.

Рууд вышел в финал «мастерса» и встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 1:6, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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