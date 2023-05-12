Джокович — о первом матче в Риме: «Нужно притворяться, что все в порядке»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал физические проблемы в первом матче «Мастерса» в Риме.

Серб обыграл Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (7:5), 6:2), в конце первого сета он пил таблетку.

«Все еще не достиг желаемого уровня, все еще нахожусь в поиске ударов. Всегда немного сложно играть с кем-то в первый раз. Он специалист по глиняным кортам. Он начал лучше, чем я, я начал довольно медленно, но к концу первого сета я нашел свой ритм. Второй сет был хорош, особенно последние три или четыре гейма. Я доволен тем, как я завершил матч.

Нужно притворяться, что все в порядке (смеется). В большинстве случаев это не так, но хочется показать сопернику, что ты борешься за каждый мяч. Наверное, и сейчас так было. На грунте всегда идет игра в кошки-мышки», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В третьем круге турнира в Риме Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым. Серб является действующим чемпионом турнира.