Ольховский заявил, что Рублев и Хачанов во многом превосходят соперников в парах

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов во многом превосходят соперников в парном разряде.

«Андрей и Карен неплохо играют пару. В Монте-Карло они могли обыграть первую пару мира, но им немного не хватило. Здесь они тоже одержали несколько хороших побед, победили очень сильную хорватскую пару. Они во многом превосходят парников, играют быстрее своих соперников, здорово подают. Так что они могут претендовать на высокие места в парных турнирах», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Ранее Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде, где сыграют против сальвадорца Марсело Алеваро и нидерландца Жан-Жюльена Рожера.