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Допинг

Сегодня, 10:28

Россияне Медведев и Рублев вошли в новый пул допинг-тестирования ITF

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в обновленный пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС.

Также источник отмечает, что в обновленном международном пуле допинг-тестирования число представитей России сократилось до 17 человек в связи со сменой спортивного гражданства Варвары Грачевой — теннисистка теперь выступает за Францию.

В международном пуле допинг-тестирования числятся Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Екатерина Глазкова, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Арина Вараксина и Камилла Рахимова.

В текущем сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов, установив личный рекорд. Россиянин побеждал в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего на его счету 20 побед на турнирах ATP в одиночном разряде. На данный момент он является третьей ракеткой мира.

В активе 25-летнего Рублева 14 титулов ATP. В этом году он выиграл «мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP 250 в Бостаде. Рублев занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Источник: https://tass.ru/sport/18987069
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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