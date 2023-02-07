Карацев проиграл Крайиновичу в первом круге турнира ATP в Монпелье, россиянин не реализовал три матчбола

Россиянин Аслан Карацев проиграл сербу Филипу Крайиновичу в первом круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 6:3, 6:7 (7:9), 2:6. Матч длился 2 часа и 6 минут.

На тай-брейке во втором сете россиянин не реализовал три матчбола.

Крайинович сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия).

Это первый матч Карацева после вылета в первом круге Australian Open в матче против болгарина Григора Димитрова (6:7, 5:7, 2:6).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2