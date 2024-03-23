Рублев проиграл Махачу на турнире в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Майами. В двух сетах он проиграл чеху Томашу Махачу — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. 26-летний россиянин 7 раз подал навылет и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).

Следующий соперник Махача определится в матче Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томаш Махач (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4