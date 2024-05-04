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ATP

Сегодня, 01:39

Рублев рассказал, что помогло ему выйти в финал турнира в Мадриде

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев после победы над американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале турнира в Мадриде рассказал, что помогло ему улучшить свою игру. Перед этим турниром у россиянина были четыре поражения подряд.

«Ментально я чувствую себя намного лучше. Направил эмоции в правильное русло. Конечно, это помогло мне выйти в финал. Без этого я бы не вышел в финал», -приводит пресс-служба ATP слова Рублева.

В финале турнира в Мадриде Рублев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Андрей Рублев. Рублев вышел в финал «мастерса» в Мадриде! С такой игрой он должен забирать титул
Теннис
Андрей Рублев
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