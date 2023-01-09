Джокович после победы в Аделаиде больше получаса раздавал автографы и подарил почти все свои вещи

Серб Новак Джокович после победы в финале турнира ATP в Аделаиде (Австралия) больше получаса раздавал автографы.

Помимо этого, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» отдал в качестве сувениров почти все свои вещи, включая ракетку, кроссовки и футболки.

Новак Джокович. Greg Sharko., Фото Twitter

В финальном матче серб обыграл американца Себастьяна Корду (6:7, 7:6, 6:4). После победы Джокович заявил, очень редко получал такую поддержку, как от болельщиков в Аделаиде.

В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open. 17 ноября министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Джокович выигрывал Australian Open 9 раз — больше, чем кто-либо в мужском одиночном разряде.