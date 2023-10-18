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Сегодня, 19:06

Шевченко проиграл Варильясу в 1/8 финала турнира в Антверпене

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Александр Шевченко проиграл перуанцу Хуану Варильясу во втором круге турнира в Антверпене — 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 48 минут.

Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Варильяса один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Варильяс сыграет с победителем матча Артур Филс (Франция, 4) — Марк Лаял (Эстония, WC).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Пабло Варильяс (Перу, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Александр Шевченко
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