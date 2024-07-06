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Сегодня, 11:05

Синнер стал единоличным лидером АТР-тура по победам в этом сезоне

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел на первое место по количеству побед на уровне ATP в 2024 году.

В третьем круге Уимблдона итальянец обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Эта победа стала для него 41-й в сезоне. Синнер обошел норвежца Каспера Рууда, на счету которого 40 побед.

В этом году Cиннер выиграл четыре турнира — Открытый чемпионат Австралии, «мастерс» в Майами и «пятисотники» в Роттердаме и Галле. Всего за карьеру 22-летний спортсмен завоевал 15 титулов ATP (из них 14 — в одиночном разряде).

Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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