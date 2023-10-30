Тарпищев считает, что Медведев должен был выиграть первый сет в финальном матче турнира в Вене

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результат финального матча турнира в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

Медведев уступил Синнеру со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

«В первом сете Медведев лучше подавал, а Синнер лучше играл вторую подачу, на ней и были проблемы Дани. В целом первый сет он должен был выиграть, но не сложилось. Дальше начались проблемы. Выиграл бы, довел бы матч до победы. А потом соперник перехватил инициативу, сыграла степень усталости Медведева и удача. По качеству игры он абсолютно нормально провел матч, претензий бы к Дане я не предъявлял», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

22-летний Синнер завоевал 4-й титул в этом сезоне и 10-й в карьере. Итальянский теннисист занимает 4-е место в рейтинге АТР. Медведев идет на 3-й строчке.