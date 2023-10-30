«Мастерс» в Париже: где и как смотреть прямые трансляции матчей в России

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Матчи пройдут на Accor Arena. Данные соревнования закрывают сезон для топовых теннисистов мира. Действующий обладатель титула — представитель Дании Хольгер Руне.

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотрите соревнования на телеканале Eurosport, его платформе Eurosport Player и Tennis TV. Бесплатно следить за матчами можно в социальных сетях в тематических группах. Также игры будут доступны с помощью устройства IPTV и на сайтах букмекерских контор по регистрации.

На «Мастерсе» в Париже в этом году примут участие лучшие теннисисты сезона. Среди них лидер мирового рейтинга Новак Джокович и вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Из россиян сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Также защищать титул приехал Хольгер Руне.

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