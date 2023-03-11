Тарпищев считает, что победная серия Медведева может превысить 20 матчей

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что победная серия Даниила Медведева может превысить 20 матчей.

В субботу, 11 марта Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Россиянин выиграл 15-й матч подряд.

«Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остается только продолжать прибавлять в игре. Сейчас у теннисистов идет адаптация к воздуху, поэтому результаты не так важны. Но Медведев вполне может выиграть этот турнир, а его победная серия может достигнуть и 20 матчей, и более. Тут же еще важна удача в жеребьевке», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет против белоруса Ильи Ивашко.