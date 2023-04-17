Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:24

Тарпищев считает напрасными претензии Зверева к Медведеву из-за частых технических пауз

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что претензии немецкого теннисиста Александра Зверева к россиянину Даниилу Медведеву по поводу частых пауз во время матча необоснованны.

«Непонятные претензии со стороны Зверева, просто ему обидно после поражения. Если человек в туалет хочет, что он сделать должен? В следующий раз, видимо, Медведеву надо будет в бутылочку писать. Как когда-то Сафину во время матча Кубка Дэвиса. Судья запретил ему уходить в туалет, и он вынужден был писать в бутылочку прямо на корте. А мы его от зрителей полотенцами закрывали», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На прошлой неделе Медведев победил Зверева в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После матча Зверев обвинил Медведева в нечестной игре, мотивировав это тем, что россиянин берет перерывы, когда этого делать нельзя, и надолго уходит в туалет.

Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев.

Источник: https://tass.ru/sport/17540181
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев — об обвинениях в адрес Медведева: «Я имел на это полное право»