Тарпищев считает напрасными претензии Зверева к Медведеву из-за частых технических пауз

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что претензии немецкого теннисиста Александра Зверева к россиянину Даниилу Медведеву по поводу частых пауз во время матча необоснованны.

«Непонятные претензии со стороны Зверева, просто ему обидно после поражения. Если человек в туалет хочет, что он сделать должен? В следующий раз, видимо, Медведеву надо будет в бутылочку писать. Как когда-то Сафину во время матча Кубка Дэвиса. Судья запретил ему уходить в туалет, и он вынужден был писать в бутылочку прямо на корте. А мы его от зрителей полотенцами закрывали», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На прошлой неделе Медведев победил Зверева в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После матча Зверев обвинил Медведева в нечестной игре, мотивировав это тем, что россиянин берет перерывы, когда этого делать нельзя, и надолго уходит в туалет.

Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев.