Янчук: «Рублев может претендовать на победу на турнире в Мадриде»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что Андрей Рублев может стать победителем турнира в Мадриде.

В воскресенье, 28 апреля, 26-летний спортсмен сыграет с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной в матче 3-го круга соревнований.

«Андрей — ударный теннисист, очень темповой и яркий, поэтому хочется, чтобы он уже начал играть в свою силу и возвращался к своей лучшей форме. Мне кажется, что он в своих лучших кондициях может претендовать на победы в такого рода турнирах, как «Мастерс» в Мадриде. На Больших шлемах ему пока, конечно, не удавалось пройти дальше четвертьфинала, но в моем понимании, по уровню Андрей спокойно может доходить до полуфинала», — цитирует Янчука Legalbet.

На данный момент Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP.