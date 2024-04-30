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Сегодня, 11:14

Янчук оценил прогресс Рублева на турнире в Мадриде

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Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук высказал мнение о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

«Пока рано говорить о том, что Рублев преодолел те трудности, которые у него возникли в начале грунтового сезона. Чтобы оценить это в полной мере, давайте дождемся окончания турнира в Мадриде. Но если в начале грунтового сезона Андрей был готов к нему на 50 процентов, то сейчас можно сказать, что он уже набрал 70-80 процентов оптимальной формы», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Восьмая ракетка мира Рублев дошел до четвертого круга турнира в Мадриде, где встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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