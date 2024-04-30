Янчук оценил прогресс Рублева на турнире в Мадриде

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук высказал мнение о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

«Пока рано говорить о том, что Рублев преодолел те трудности, которые у него возникли в начале грунтового сезона. Чтобы оценить это в полной мере, давайте дождемся окончания турнира в Мадриде. Но если в начале грунтового сезона Андрей был готов к нему на 50 процентов, то сейчас можно сказать, что он уже набрал 70-80 процентов оптимальной формы», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Восьмая ракетка мира Рублев дошел до четвертого круга турнира в Мадриде, где встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.