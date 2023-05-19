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Сегодня, 11:36

Янчук заявил, что Медведев добился значительного прогресса в игре на грунте

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выступлении россиянина Даниила Медведева в грунтовых турнирах.

«Даниил добился значительного прогресса в игре на грунте, сделал заметный шаг вперед. Он стал играть более динамично за счет того, что стал меньше делать замах, из-за этого он быстрее готовится к ударам и повышает темп. Медведев успевает отражать практически все мячи. Его очень трудно пробить, для этого нужно сильнее бить, но когда соперники начинают сильнее бить, то количество ошибок возрастает и Медведев этим пользуется», — приводит ТАСС слова Янчука.

18 мая российский теннисист обыграл немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира в Риме. В полуфинале «мастерса» он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: https://tass.ru/sport/17789099
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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