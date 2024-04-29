Янник Синнер сыграет с Павлом Котовым на турнире в Мадриде 29 апреля

Итальянец Янник Синнер сыграет с россиянином Павлом Котовым в 1/16 финала турнира серии «мастерс» в Мадриде в понедельник, 29 апреля. Ориентировочное время начала — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию игры Синнер — Котов можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Вторая ракетка мира во втором круге «тысячника» обыграл соотечественника Лоренцо Сонего в двух сетах (6:0, 6:3). 72-й номер мирового рейтинга по сетке турнира прошел британца Джордана Томпсона (5:7, 6:4, 7:5) и испанца Альберта Рамоса.

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