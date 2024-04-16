Черная полоса Андрея продолжается.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Брэндон Накашима (США) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 7:6 (8:6)

После того как с турнира в Барселоне снялся из-за травмы его прошлогодний победитель Карлос Алькарас, россиянин Андрей Рублев имел самый высокий номер «посева» — второй. Однако такой статус совершенно не делал его фаворитом. Сейчас Рублев сражается со своими психологическими проблемами и пока побороть их не может. Вот и в первом матче турнира в любимой Барселоне он уступил не самому сильному американцу Брэндону Накашиме.

Дубайские флешбэки

Проблемы Андрея начались с полуфинала на турнире в Дубае, который прошел в первый день весны. Напомним, что в концовке третьего сета против Александра Бублика из Казахстана Рублев не сдержался и накричал на линейнего судью, назвав его «дебилом». Матч в итоге не доиграли: супервайзера турнира дисквалифицировал россиянина. Позже последовал и денежный штраф в 37 тысяч долларов.

Но на этом для Рублева наказание не закончилось. Он расплачивается за свои эмоции ужасной игрой. После дубайского скандала за полтора месяца теннисист победил только в одном матче из четырех — в первой встрече «мастерса» в Индиан-Уэллсе Андрей обыграл Энди Маррея. Затем в следующем круге россиянин споткнулся об Иржи Лехечку и полетел в Майами, где уступил Томашу Махачу.

Дальше в календаре стоял «мастерс» в Монте-Карло, который покорился Рублеву год назад. Перед стартом он признался, что инцидент в Дубае не оставляет его в покое: «В Индиан-Уэллсе я был так сконцентрирован на самоконтроле, что в этом застрял. У меня кончилась энергия, не было силы. А в Майами все вырвалось наружу. Я уже не мог себя сдерживать, ни действия, ни нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог двигаться. Может быть, в моей голове застряло произошедшее в Дубае».

Найти проблему не значить ее решить. На Лазурном Берегу Франции все то же пошло не по плану — россиянин уступил в двух сетах Алексею Попырину, продлив серию до трех поражений подряд.

Выбираться из ямы помогают победы. Турнир в Барселоне в этом плане выглядел островком надежды. Именно здесь базируется Рублев и должен чувствовать себя в Каталонии как дома. К тому же соперник не выглядел грозным — американец Брэндон Накашима занимает 87-е место в рейтинге ATP. С Андреем они встречались лишь раз на турнире в Сан-Диего в 2021 году. Россиянин много сил на эту встречу не затратил — 6:2, 6:1.

Фото Global Look Press

Бой с тенью

Трудности Рублева проявлялись уже в самом начале встречи. Россиянин допускал в своей игре много брака, не находя заднюю линии и посылая мячи в аут. Накашима же был собран и в третьем гейме первым добрался до брейк-пойнта, который реализовать не получилось. Но Андрей играл как будто сам с собой, а не с соперником. После двойных ошибок следовали эйсы, далекие срывы мяча с ракетки менялись на высокоточные удары по линии. Такие качели продолжались весь матч.

При счете 4:4 в первом сете россиянин два раза подряд не подал в корт, один раз запустил простой мяч в сетку, плюс качественный прием показал американец — и Накашима получил тройной брейк-пойнт. Вместе с этим событием вместо спокойного и старающегося держать себя в руках Рублева появился сверхэмоциональный Рублев, который регулярно бьет ракетками по корту и кричит матом (к счастью, куда-то в небеса, а не в сторону судей).

С третьей попытки американец сделал брейк, а затем подал на сет. Итоговые цифры партий в полной мере отражает то, что победа Брэндона была заслуженной. Рублев сделал не так много виннерсов, но зато почти в два раза больше совершил невынужденных ошибок — 17:9.

В начале второго сета из бокса россиянина тренер все чаще призывал Андрея отбросить негатив, забыть о нем. Но давалось это с трудом. За всю игру счетчик улыбок Рублева был ближе к нулю, чем к единице. Партия чуть не стала повторением первой. В начале сета россиянин отыграл брейк-пойнты, а при счете 4:4 снова чуть не упустил свою подачу. Хотя к тому моменту казалось, что Рублев стал спокойнее реагировать на локальные неудачи, но в девятом гейме вернулись нецензурные фразы и швыряние ракеток.

Сделать брейк в итоге он не позволил. В какой-то момент Андрей стал меньше форсировать розыгрыши и снизил риск ударов, давая американцу возможность ошибаться самому. Тактика работала, но в своих геймах Накашиме серьезно помогала подача, которая летела превосходно в обоих сетах.

Фото Reuters

Партия докатилась до тай-брейка, который стал фатальным для россиянина. Рублев первым заработал мини-брейк, красиво запустив мяч по линии в самый уголок корта, но уже в следующем розыгрыше он невнятно пробил в сетку. Накашима первым дошел до сетболов, которые для него были матчболами, и дождался новых ошибок Андрея.

После того как Рублев в последний раз запустил мяч в аут, он уже себя не сдерживал. Россиянин нанес по корту ракеткой шесть-семь мощных ударов, разбив ее в щепки. Это его четвертое поражение подряд. Для игрока первой десятки рейтинга это очень много.