Андрей Рублев: биография российского теннисиста

История жизни олимпийского чемпиона.

Детские годы и юность

25-летний Андрей Рублев родился в Москве в 1997 году. Нынешний рост — 188 см, вес — 75 кг. У него спортивная семья: его отец, Андрей Рублев — старший, был профессиональным боксером. В настоящее время он занимается бизнесом и владеет сетью ресторанов. Мать — Марина Марьенко — по профессии тренер по теннису. Она успела поработать с такими спортсменками, как Анна Курникова, Дарья Гаврилова и Ирина Хромачева.

Именно мама и привела маленького Андрея в теннис. Она подарила сыну ракетку, когда ему было всего три года, а затем и привела в спортивную секцию. У Рублева есть сестра — Анна-Арина, которая также связана с теннисом. Она является мастером спорта по этому виду спорта, а в настоящее время занимается тренерской деятельностью.

Фото Евгений Федяков, архив «СЭ»

Карьера в теннисе

Своими кумирами в теннисе Рублев считает Марата Сафина и Рафаэля Надаля. Сафин стал первым россиянином, чью игру увидел Андрей: «Для меня это было нечто невероятное, — рассказывал теннисист. — Я тогда подумал: «Вот бы и мне так научиться». И действительно стал за него болеть».

Андрей начал заниматься теннисом под руководством собственной матери. С 13 лет он принимал участие в международных турнирах. Уже спустя два года у Рублева появились успехи — в декабре 2012 года россиянин выиграл в США крупный юниорский турнир Orange Bowl (в категории до 16 лет). А летом 2013 года Андрей завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы до 16 лет.

В 2014 году Рублев стал первым в истории россиянином — победителем юношеского турнира «Ролан Гаррос», а также стал первой ракеткой мира среди юниоров. Уже тогда специалисты говорили, что спортсмена ждет большое будущее.

Пробовать себя во взрослых турах теннисист начал с 2013 года, а уже с 2015-го стал регулярно выступать на соревнованиях основной серии ATP. В 2016 году Рублев перебрался в Барселону и с тех пор тренируется у Фернандо Висенте в академии 4 Slam Tennis. Это решение помогло россиянину совершить резкий рывок в своей карьере.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Андрей Рублев: достижения

До работы с Висенте Рублев был за пределами топ-100, но в июне 2017 года Андрей выиграл первый титул в хорватском Умаге. В этом же году спортсмен впервые одолел представителя топ-10 — Григора Димитрова на US Open. Осенью россиянин дошел до четвертьфинала турнира в Пекине, а первый год под руководством Висенте завершил на 39-м месте рейтинга ATP.

За свою карьеру Рублев на данный момент выиграл 15 турниров ATP (из них 12 в одиночном разряде); завоевывал Кубок Дэвиса 2021 года и Кубок ATP 2021 года в составе сборной России, а также стал олимпийским чемпионом игр в Токио в 2020 году в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

В 2021 году Андрею присвоили звание заслуженного мастера спорта, а также вручили орден Дружбы — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года.

Наивысшая позиция Рублева в рейтинге ATP — пятая строчка, которую он занял 5 сентября 2021 года.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Сколько зарабатывает Андрей Рублев

За свою карьеру Андрей заработал более 15 миллионов долларов призовых. В 2022 году Рублев стал лидером среди российских игроков ATP- и WTA-туров — он получил 4 229 954 долларов и обошел Даниила Медведева, который получил чуть меньше.

Маркетинговыми делами российского теннисиста какое-то время занималось влиятельное агентство IMG. Среди крупных рекламных контрактов у Андрея были соглашения с компаниями экипировки Nike и Wilson. Однако в январе 2023 года Рублев впервые с юниорских времен появился на корте в форме не от Nike.

В этом сезоне Андрей будет выступать в экипировке собственного бренда — Rublo. А его сотрудничество с Nike, судя по всему, подошло к концу. При этом спортивный бренд прекратил контракты не только с россиянином, но и рядом других известных теннисистов.

В 2021 году Андрей заключил два спонсорских соглашения — с американским производителем ракеток Head и итальянским модным брендом Bvlgari. В январе 2023 года стало известно о сотрудничестве Рублева со спортивным агентством Kosmos Management (входит в Kosmos Holding). Ее основал в 2017 году испанский футболист Жерар Пике.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Андрей Рублев: личная жизнь

Рублев встретил свою нынешнюю избранницу в 2014 году. Девушку спортсмена зовут Анастасия Хомутова. Она тоже спортсменка — ранее активно занималась теннисом и выступала за Латвию. В настоящее время Анастасия завершила карьеру и сопровождает Андрея во время турниров.

В 2020 году в Сети пошли слухи о расставании пары, но Рублев опроверг эту информацию. Он объяснил отсутствие совместных фотографий в социальных сетях нежеланием афишировать личную жизнь:

«Потому что это только мое. Девушке приходится тяжелее всего, потому что со мной тяжело. Моя жизнь заточена под теннис, и ей тоже все время приходится подстраиваться и от меня зависеть. Это очень сложно, я вообще всем девушкам спортсменов сочувствую», — цитирует Рублева «Татлер».

Андрей Рублев и Анастасия Хомутова. Фото Соцсети

Где сейчас живет Андрей Рублев

Российский теннисист с рождения жил в Москве, однако с 2016 года на постоянной основе тренируется в академии в Барселоне. Пандемия коронавируса в 2020 году застала его в России, но как только у спортсменов появилась возможность тренироваться, Рублев уехал в Европу.

Андрей утверждает, что у него нет никакой недвижимости. В интервью «Чемпионату» спортсмен заявил, что у него даже мыслей о собственной квартире не было: «У меня квартиры нет нигде, теннис и так очень дорого обходится». У теннисиста достаточно весомые расходы на команду — тренеров, физиотерапевта, фитнес-специалиста — около 600 000 долларов в год.

Фото AFP

Увлечения Андрея Рублева вне спорта

В свободное время Рублев увлекается музыкой, игрой на гитаре, а также следит за различными спортивными состязаниями — смотрит матчи сборной России по футболу:

«Я всегда слежу за новостями и за результатами сборной по футболу. Я во время Евро буду находиться на Уимблдоне, но, зная Англию, они всегда показывают футбол. Один раз я находился там во время чемпионата мира, все матчи транслировали. Думаю, на Евро будет то же самое. Верю, что наша сборная выйдет из группы», — говорил спортсмен накануне Евро-2021.

Андрей также с удовольствием посещает различные концерты и имеет много любимых музыкальных направлений: «Я люблю абсолютно все жанры, начиная от рока и заканчивая классикой. Очень нравится танцевальная музыка. Я безумно фанатею от покойного уже, к сожалению, Авичи. Для меня он — один из уникумов, которые рождаются один раз в десятилетия», — рассказал теннисист.

Рублев говорит на русском, английском и испанском языках. У теннисиста есть прозвище, созвучное его фамилии, — Рубль. По словам спортсмена, оно появилось еще в детстве:

«Еще когда маленький был, меня стали так называть. Ну Рубль и Рубль. Сейчас в Испании (Андрей тренируется в Барселоне. - Прим. «СЭ») им трудно выговорить «Рубль» — говорят «Рубло». Но как угодно — можно хоть Джимми звать».

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