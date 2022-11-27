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Кубок Дэвиса

27 ноября, 22:41

Шаповалов поделился эмоциями после победы Канады в Кубке Дэвиса

Анна Горшкова
Корреспондент
Денис Шаповалов.
Фото Reuters
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Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу в Кубке Дэвиса со сборной Канады.

«Было тяжело проиграть в финале в 2019 году (проиграли Испании, — прим. «СЭ»), и мы очень хотели в этот раз выиграть. У меня просто нет слов. Эти ребята прошли через многое. Невозможно выиграть Кубок Дэвиса без огромной сплоченности, движения вперед как единое целое, и все эти парни воплощают именно это», — приводит слова Шаповалова сайт Кубка Дэвиса.

Канадцы впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса. Они в финале обыграли Австралию со счетом 2:0.

Источник: Сайт Кубка Дэвиса
Теннис
Денис Шаповалов
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