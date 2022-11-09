Лучшая теннисистка мира, феминистка, подруга президентов США и Элтона Джона. Ее именем назван Кубок Федерации

В Глазго стартовал Кубок Билли Джин Кинг — главный международный командный турнир в женском теннисе. В соревновании принимают участие 12 сборных: Швейцария, Италия, Канада, Австралия, Словакия, Бельгия, Испания, Казахстан, Великобритания, Чехия, США, Польша.
Сборная России, победительница турнира прошлого сезона, из-за санкций отстранена от борьбы за Кубок, который с 2020 года носит имя американской теннисистки Билли Джин Кинг.
Билли Джин Моффитт родилась в Калифорнии в 1943 году. Первый успехи в теннисе к ней пришли в начале 60-х годов прошлого века.
В 1961 году она выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — Уимблдон в парном разряде.
Всего на счету Билли Джин Кинг (в 1965 году теннисистка вышла замуж и сменила фамилию) 39 побед на главных турнирах планеты: 12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте).
Американская теннисистка была первой ракеткой мира в 1966-1968 и 1972 годах.
Кинг была, пожалуй, одной из немногих титулованных теннисисток, кто выступала на корте в очках. Ее образ переняла чуть позже Мартира Навратилова.
В сентября 1973 года в Хьюстоне Билли Джин Кинг приняла вызов ветерана тенниса американца Бобби Риггса, заявившего что ни одна женщина не сможет его победить на корте.
Феминистка Кинг, доказала, что эпатажный Риггс ошибается, одержав победу в трех сетах. За матчем наблюдали рекордные 40 миллионов телезрителей по всему миру.
Спортивную карьеру Билли Джин Кинг завершила в 40 лет. В 1983 году она свой последний матч в профессиональном теннисе.
После спорта Кинг долгое время была неиграющим капитаном и тренером сборной США по теннису, занималась общественной деятельностью и развитием Женской теннисной ассоциации (WTA), став одним из ее основателей.
Общественной деятельностью она занимается и сейчас. И, как она сама рассказывала, находится в дружеских отношениях с несколькими президентами США.
В числе близких друзей Билли Джин Кинг британский певец, пианист и композитор Элтон Джон.
Именем Билли Джин Кинг назван национальный теннисный центр, где в 2006 году Мария Шарапова победила на US Open.
Личная жизнь знаменитой спортсменки не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Бывший муж предал огласке, что ради тенниса Кинг сделала аборт. Позже в одном из интервью Билли Джин рассказала, что после развода стала жить с подругой и секретарем Мэрилин Барнет. Отношения здесь также не были безоблачными, после расставания выяснять их пришлось в суде.
Сборная России четыре раза побеждала в главном женском командном турнире, который ранее назывался Кубок Федерации, а 2020 года стал носить имя Билли Джин Кинг. В прошлом году в Праге наши девушки обыграли команду Швейцарии.