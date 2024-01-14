Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:59

16-летняя Корнеева одержала победу на старте Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Корнеева.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо на старте Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 18 минут.

180-я ракетка мира Корнеева 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету 53-й ракетки мира Тормо 1 эйс, 2 двойные и 6 реализаванных брейк-пойнтов из 13.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». В прошлом году она выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира Корнеева сыграет с победительницей матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Алина Корнеева (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 4:6, 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/5/
Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
64
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Рублев — австралийцам: «Ваша поддержка едва не заставила меня проиграть в первом раунде»
Рублев сдался обидчику Медведева и победил. Россиянин провел драматичный матч на старте Australian Open
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: Рублев одержал победу, старт Джоковича
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: Корнеева стартовала с победы, Самсонова проиграла
Рублев — о победе над Уайлдом: «Не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения, я уже падал»
Угадай, кто на фото — теннисистка или актриса?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Рублев — о победе над Уайлдом: «Не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения, я уже падал»

Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: Корнеева стартовала с победы, Самсонова проиграла