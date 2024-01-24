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«Большой шлем»

24 января, 23:44

Алькарас: «На этой стадии все теннисисты играют так, что могут победить Джоковича»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас предположил, сможет ли кто-то победить первую ракетку мира Новака Джоковича на Australian Open-2024.

«Думаю, у тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для этого. Посмотрим. Новака тяжело обыграть на любом турнире, а на «Большом шлеме» — тем более. Он встретится с Янником Синнером, который сейчас потрясающе выступает и не проиграл ни сета на турнире. Это говорит о том, что он может выиграть у Джоковича. Но мне кажется, что на этой стадии все играют так, что могут его победить», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Алькарас уступил немцу Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6 (7:2), 4:6), который в следующей стадии сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Джокович в полуфинале Australian Open встретится с итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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