Российская теннисистка Анна Калинская встретится с американкой Слоан Стивенс в матче 1/16 финала Australian Open-2024 20 января. Их игра пройдет на территории корта «Киа Арена» в Мельбурне. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Турниры «Большого шлема» официально не показывают в России. Бесплатная видеотрансляция противостояния Калинская — Стивенс пройдет в соцсети ВКонтакте в прямом эфире.

25-летняя Калинская занимает 75-е место в рейтинге WTA. 18 января россиянка в 1/32 финала турнира в Мельбурне победила нидерландку Аранчу Рус со счетом 6:1, 7:5. 30-летняя Стивенс 18 января прошла россиянку Дарью Касаткину в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:3. Американка находится на 44-й позиции в рейтинге WTA.

Действующей победительницей женского турнира Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Australian Open-2024.

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