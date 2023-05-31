Андрееску: «Бабушка сказала: «Бьянка, я хочу увидеть еще одну твою победу на «Большом шлеме»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, как менялся ее настрой в последние месяцы.

Канадка обыграла Викторию Азаренко (2:6, 6:3, 6:4) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я хочу вернуть тот голод до побед, который был у меня в 2019 году. Как я это делаю? Хотела бы я знать. Я бы рассказала и помогла всему гребанному миру. Я не знаю. Честно, пытаюсь разобраться. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Буду откровенна. Я начала думать о своей бабушке, потому что она старенькая, и я очень с ней близка. Она не говорит по-английски и сказала на румынском: «Бьянка, я очень хочу увидеть еще одну твою победу на «Большом шлеме». Так что я просто думаю о таких мелочах. Даже напоминание себе, почему я занимаюсь этим спортом, определенно помогает», — сказала Андрееску на пресс-конференции.

22-летняя спортсменка — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019), победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди девушек.