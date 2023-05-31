Сегодня, 09:20
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
Себастиан Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24)
Фабио Фоньини (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия)
Стэн Вавринка (Швейцария) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)
Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция)
Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия)
Маттео Арнальди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада, 26)
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)
Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) — Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Корантен Муте (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 7)
Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q)
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Даниэль (Япония)
Люка Ван Аш (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)
Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия)
Люка Пуй (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)
Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)