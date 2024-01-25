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«Большой шлем»

Сегодня, 11:45

Бывший тренер Карацева рассказал, что ему часто напоминают о полуфинале Australian Open-2021

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер Аслана Карацева и Романа Сафиуллина Егор Яцык отметил, что часто вспоминает историческое выступление своего подопечного на австралийском «мейджоре» трехлетней давности.

«Часто ли мне напоминают об этом моменте? Часто. Когда смотрю турниры «Большого шлема» на Eurosport, то в заставке (когда трансляция прерывается на рекламу) есть момент, где Аслан жмет руку Новаку у сетки после того полуфинала (смеется)», — рассказал «СЭ» белорусский специалист, получивший российский паспорт в прошлом году.

Три года назад Карацев пробился в основную сетку AO через квалификацию, обыграл одного игрока из топ-10 рейтинга ATP (Диего Шварцмана), двух представителей топ-20 (Феликс Оже-Альяссим и Григор Димитров) и уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу (3:6, 4:6, 2:6) в полуфинале.

Даниил Медведев. «Медведев — фаворит полуфинала, турнир выиграет Джокович». Мнение Яцыка

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
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