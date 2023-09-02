Чесноков назвал Медведева и Рублева фаворитами в матчах третьего круга US Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят солиднее своих соперников по матчам третьего круга US Open-2023.

«Сейчас Баэс показывает свой лучший теннис в карьере, он выиграл турнир перед US Open и здесь тоже здорово играет. Медведеву будет нелегко, но он все равно будет фаворитом в этом матче. Что касается Рублева, то нельзя сказать, что его соперник здесь одерживал какие-то фантастические победы, а до турнира он и вовсе успел проиграть игроку из пятой сотни мирового рейтинга, поэтому для меня Андрей — безусловный фаворит. Он сейчас играет быстрее, точнее, интереснее, все в его руках», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге Открытого чемпионата США Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Матч пройдет 3 сентября в 3:30 по московскому времени. Рублев 2 сентября встретится с французом Артуром Риндеркнехом. Начало игры — не раньше 20.00 по мск.