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Сегодня, 19:44

Иванишевич: «Джокович планирует играть на Олимпийских играх в 2028 году»

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Тренер 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Горан Иванишевич заявил, что сербский теннисист не остановится, пока не решит, что выиграл все, что можно.

«Жаль, что на Уимблдоне-2023 не получилось, он мог бы иметь в этом году все четыре ТБШ. Но давайте не будем портить себе настроение. Он добился потрясающих результатов. Он приехал сюда и выиграл 24-й турнир. Он все еще голоден, все еще бьет рекорды, все еще играет в невероятный теннис. Просто приятно наблюдать за ним. Он гений. Он единственный в своем роде. Новак просто наслаждается, ему нравятся вызовы. Например, вы спросите меня о 25-м «Шлеме». Если он выиграет 25-й, то подумает: «Если я выиграл 25, то почему бы не 26?» Ему хочется выиграть все, что можно», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Также тренер считает, что Джокович может играть до 2028 года.

«Завершит ли он карьеру после 25-го «Шлема»? Я так не думаю. Нет-нет. Он планирует играть на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Когда это будет, в 2028 году? Вы знаете, что у него в голове», — сказал Иванишевич.

Ранее 36-летний серб победил россиянина Даниила Медведева на US Open-2023 и выиграл 24-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Джокович взял реванш у Медведева на US Open. Россиянин упустил шанс переломить ход финала

Теннис
Олимпиада
Горан Иванишевич
Новак Джокович
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