Джокович объяснил, почему не праздновал победу на US Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какие эмоции испытывал после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.

«В основном облегчение. Может быть, поэтому я не праздновал победу так, как на «Ролан Гаррос»: не падал на корт и не подпрыгивал от радости. Я просто испытал огромное облегчение, когда увидел, что мяч после его удара справа попал в сетку. Мне хотелось побыстрее подойти к сетке, чтобы выразить уважение, пожав друг другу руки, и обменяться словами. И следующее, чего мне хотелось, — это обнять дочь, потому что она сидела в первом ряду. Я не знал, что она там будет сидеть. У нас было слишком много людей и слишком мало мест в ложе. Моя жена позаботилась об этом вместе с моей командой. Я не знал, кто и где разместится», — приводит Tennis Infinity слова спортсмена.

Джокович одержал 24-ю победу в финале «Большого шлема» и в четвертый раз выиграл US Open. Всего на счету 36-летнего теннисиста 96 побед в турнирах АТР в одиночном разряде. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.