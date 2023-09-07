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Сегодня, 12:52

Чесноков назвал сумасшедшим темп матча Медведева и Рублева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open.

Медведев обыграл Рублева в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4.

«Впечатление произвело то, что игроки выдержали такой темп и такую нагрузку. Были тяжелейшие погодные условия. После розыгрыша в 20-25 ударов они стояли с головой, уткнутой в землю. Я думал, как бы там кто не умер из них. Но оба продолжили игру и выдали новый гениальный розыгрыш из 25-30 ударов. Темп и уровень матча были сумасшедшие, тем более для таких сложных условий», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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