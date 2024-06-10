Чесноков рассказал, чем ему запомнился «Ролан Гаррос»-2024

Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью «СЭ» рассказал, что погода в Париже сильно повлияла на результаты французского «мейджора».

— Чем вам еще запомнится этот «Ролан Гаррос»?

— Неприятной погодой. Последний раз в Париже в начале июня так холодно было в 1959 году — 65 лет назад. Холод и дождь. Если бы не было крыши на двух основных кортах, то турнир бы мог не уложиться в заявленные сроки (крыша на корте имени Филиппа Шатрие появилась в 2020 году, Сюзан Ленглен — в 2024-м. — Прим. «СЭ»). И результаты были бы совершенно другие, так что спасибо современным технологиям.

Победу в женском одиночном разряде одержала Ига Свентек, в мужском одиночном разряде — Карлос Алькарас.