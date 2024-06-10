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Сегодня, 19:45

Чесноков считает, что у поколения Медведева, Зверева и Рублева есть шансы выиграть турниры «Большого шлема»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью «СЭ» отметил, что в ближайшие десять лет в мужском туре будут доминировать Янник Синнер и Карлос Алькарас.

— Синнер после окончания «Ролан Гаррос» впервые возглавил рейтинг ATP...

— Янник и Карлос — это два игрока, которые будут соперничать между собой за первую строчку рейтинга следующие десять лет. Практически в этом не сомневаюсь. Возможно, появится еще одна молодая суперзвезда, но к тому моменту парни уже выиграют по 5-6 «Шлемов».

— А что скажете о поколении Медведева, Зверева, Циципаса, Рублева? У них еще будут победы на «мейджорах»?

— Не стоит забывать, что теннис — это индивидуальный вид спорта, не командный. Многое зависит от состояния игрока здесь и сейчас. Тот же Карлос подвержен травмам и довольно часто пропускает важные турниры. Синнер более стабилен, но думаю, что у перечисленных ребят будут шансы в ближайшее несколько лет. Тот же Зверев обыграл Алькараса на Australian Open-2024, Медведев переигрывал испанца на US Open-2023. Сюда бы я добавил еще Рууда. Он, кстати, вполне мог бы выиграть этот «Ролан Гаррос», но против него сработали обстоятельства. После победы над Фрицем норвежец отдыхал три дня (из-за снятия Новака Джоковича с четвертьфинала. — Прим. «СЭ»). Потерял игровой ритм, поэтому так легко уступил Звереву. А Сашу мне искренне жаль.

 
Александр Зверев. «Мне жаль Зверева. Возможно, судейская ошибка стоила ему титула». Мнение Чеснокова

— Почему?

— Понимаете, у Алькараса и Синнера еще полно времени. У них будет еще не одна победа на «Шлемах», а Зверев... В 2020-м он упустил шанс обыграть Доминика Тима, поведя 2:0 по сетам в Нью-Йорке. На «Ролан Гаррос»-2022 получил чудовищную травму в полуфинальном матче с Надалем. Хотя проводил потрясающий поединок и вполне мог бы выбить Рафу. В этом году вел 2:1 у Алькараса. Своей работой он заслужил право быть чемпионом турнира «Большого шлема», но этой победы может уже не случиться. У него не так много времени.

Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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