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Сегодня, 21:16

Чесноков считает, что Джокович победил Хачанова благодаря укороченным подачам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов встречался с Новаком Джоковичем из Сербии.

«Я считаю, что этот матч был один из лучших в противостоянии Карена Хачанова и Новака Джоковича. Карен сыграл даже лучше, чем в своем победном матче, когда они играли в финале «Мастерс» в Париже в 2018 году. И вообще, я хочу сказать, что это лучший матч россиянина на грунте за всю его карьеру. Считаю, что Джокович смог победить благодаря своей невероятной выносливости и физической готовности. За тем, как он перемещался, как брал Карена укороченными ударами, было удивительно наблюдать. Обычно такие удары случаются два-три раза за сет. Но здесь серб выдавал их по полной программе. Если говорить по-простому, то нужно быть ломовой лошадью, чтобы постоянно добегать к таким ударам. Он хорошо это использовал и за счет этого и победил Хачанова, который под конец, после тяжелейших двух сетов, когда счет стал 4:4, просто утомился. Из-за этого и проиграл», — приводит слова Чеснокова RT.

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:7, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа и 38 минут.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1158766-chesnokov-dzhokovich-hachanov
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Новак Джокович
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