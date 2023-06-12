Демин прокомментировал победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде

Матч против выигравших юниорский Australian Open американцев Лернера Тиена и Купера Уильямса был самым сложным на победном юниорском «Ролан Гаррос» для российского теннисиста Ярослава Демина.

«Я невероятно счастлив выиграть этот турнир. Для меня выиграть турнир «Большого шлема» — это нечто. Самый сложный матч был в четвертьфинале — против победителей Australian Open. С моим партнером мы играем недавно, но очень хорошо. К сожалению, в одиночке я отыграл не очень хорошо, проиграл во втором раунде, мальчик был более сильным. Но пара меня очень порадовала, я очень доволен ей», — приводит слова Демина ТАСС.

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.