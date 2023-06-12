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Сегодня, 12:15

Биг-3 российского тенниса! Историческое достижение Медведева, Рублева и Хачанова

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Впервые трое россиян одновременно вошли в топ-10 рейтинга ATP.

Серб Новак Джокович, выиграв «Ролан Гаррос», не просто завоевал 23-й титул на «Больших шлемах», он еще и вернул себе лидерство в рейтинге ATP, сместив с первой строчки испанца Карлоса Алькараса. А для российского тенниса рейтинг ATP от 12 июня 2023 года и вовсе можно назвать историческим — впервые сразу трое игроков из нашей страны (Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов) одновременно входят в топ-10. У женщин ситуация обратная — после открытого чемпионата Франции россиянок в десятке лучших рейтинга WTA не осталось.

Теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Пазл сложился

О том, что Медведев, Рублев и Хачанов могут вместе быть в первой рейтинговой десятке, говорили уже несколько лет. Потенциал всей этой троицы теннисных друзей очень высок, вот только в условиях жесткой конкуренции все время держаться в элите крайне непросто. Что на себе ощутил Хачанов — Карен первым из этой тройки пробился в топ-10, еще в июне 2019-го, но продержался в ней всего пять с половиной месяцев, до конца октября того же года, когда у него списали очки за победный «мастерс» в Париже.

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С тех пор Хачанов на протяжении трех с половиной лет пребывал во втором и третьем десятках рейтинга и даже в конце августа 2022-го опускался на 31-ю строчку. К счастью, именно в тот момент у него наступил позитивный перелом в плане игры и уверенности на корте — Карен дошел до полуфинала открытого чемпионата США, вернулся в топ-20, а благодаря сильным результатам нынешнего сезона (полуфиналы открытого чемпионата Австралии и «мастерса» в Майами и четвертьфинала «Ролан Гаррос») наконец-то вернулся в топ-10. Пусть пока и на десятое место.

Кстати, Медведев и Рублев также не без перерывов в последние годы «обитали» в первой десятке. Даниил впервые вошел в топ-10 15 июля 2019-го, в прошлом году возглавлял рейтинг, но из-за серии неудач опустился в конце января 2023-го на 12-ю строчку. Хотя отсутствовал в топ-10 только три недели, вернувшись туда после титула в Роттердаме. Перед «Ролан Гаррос» Даниил поднимался даже на вторую строчку и в случае успеха в Париже мог стать первым. Однако, напомним, вылетел в первом круге. Сейчас он располагается на третьей строчке, не так и много уступая Джоковичу и Алькарасу.

Что же касается Рублева, то он дебютировал в топ-10 позже остальных — 12 октября 2020-го, вылетев из нее лишь однажды на несколько недель в конце августа 2022-го. Сейчас Андрей, несмотря на ранний вылет на открытом чемпионате Франции, занимает седьмое место. Конечно, сравнивать нашу троицу с Биг-3 (Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер) в мировом масштабе было бы глупо, но для российского тенниса эти ребята, без сомнения, Биг-3. И с учетом возраста (Медведеву и Хачанову по 27 лет, Рублеву — 25) у каждого из них есть еще очень большой потенциал.

Теннисистка Дарья Касаткина
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Касаткина и Кудерметова отступили

К жонглированию лидерством в рейтинге у мужчин мы в последние месяцы уже привыкли, так что возвращение статуса теннисиста № 1 Джоковичем не сюрприз. Новак, который опускался в конце мая на третью строчку, в Париже обыграл Карлоса в полуфинале, а затем и взял титул, заслужив лидерство. Добавим, что с начала июня по начала октября 2022-го Новак не заработал ни одного рейтингового очка (на выигранном им Уимблдоне тогда рейтинговые баллы не начислялись), поэтому защищать ему нечего. А значит, для комфортного лидерства в ближайшие месяцы сербу достаточно выступить на Уимблдоне лучше, чем Алькарасу и Медведеву. С учетом того, что Карлос и Даниил на траве смотрятся заметно хуже Новака, это кажется более чем реальным.

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У женщин Ига Свентек, выиграв титул на открытом чемпионате Франции, все же сохранила лидерство в рейтинге WTA, хотя белоруска Арина Соболенко в ближайшее время вполне может вновь попытаться опередить польскую теннисистку. Елена Рыбакина из Казахстана, пусть из-за болезни и снялась по ходу «Ролан Гаррос», поднялась на рекордную для себя третью строчку. Однако ее отставание от Свентек и Соболенко пока гигантское.

Россиянка Дарья Касаткина, в прошлом году игравшая в Париже полуфинал, а сейчас вылетевшая в четвертом круге, выбыла из топ-10, но осталась первой ракеткой страны, так как и Вероника Кудерметова потеряла несколько строчек, не защитив прошлогодний четвертьфинал. Кстати, Мирра Андреева все же не смогла дебютировать в топ-100 — она сейчас 101-я, а лучшая из россиянок на «Ролан Гаррос» — 2023 (четвертьфинал) Анастасия Павлюченкова отыграла 218 мест и стала 115-й.

Теннисные рейтинги
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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